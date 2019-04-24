Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 18:45

Стамбул. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - МИД Турции в среду назвал заявление Вашингтона о памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году искажением истории, пишет газета "Дейли сабах".

"Искажение истории в политических целях никогда не должно быть приемлемо", - приводит газета выдержки из заявления внешнеполитического ведомства Турции.

В МИД Турции также подчеркивают, что заявление Белого дома основано на "субъективных оценках, выдуманных армянами". В свою очередь министерство иностранных дел Турции напоминает, что в те же годы от рук армянских повстанцев погибло более 500 тыс. мусульман.

В связи с этим Анкара заявляет о необходимости создания объединенной исторической комиссии, которая могла бы заняться установлением фактов, произошедших 104 года назад. В то же время Турция критикует Армению за отсутствие энтузиазма относительно этого предложения.

"Радикально настроенные армяне, которые хотят заставить мир забыть о том, что они делали в те же годы, не обладают мужеством, чтобы позитивно отреагировать на это предложение. Мы с уважением относимся к памяти всех мусульман, христиан и евреев, погибших во времена развала Османской империи", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в среду Вашингтон выразил солидарность армянам в день памяти жертв геноцида.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами.

Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург.

Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Федеральные власти США не признают факт геноцида армян. Тем не менее, большинство американских штатов, на своем уровне, геноцид признали.

Российская Государственная дума приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

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