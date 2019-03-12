Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 17:13

Стамбул. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Турция ведет с Россией переговоры о совместном патрулировании в городе Телль-Рифат на северо-западе Сирии, сообщает во вторник газета "Дэйли сабах" со ссылкой на Минобороны Турции.

"С целью предотвращения нападений в Телль-Рифате на наших военных осуществляется координация с Россией по вопросу совместного патрулирования в этом районе", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Также в Минобороны Турции заявили, что Анкара продолжает двусторонние переговоры с Москвой и Вашингтоном в рамках подготовки Турцией военной операции к востоку от реки Евфрат в Сирии. Подготовка к операции, направленной против считающихся в Турции террористическими сил самообороны сирийских курдов (YPG), в этой зоне закончена, сообщили в ведомстве.

Министр обороны Турции Хулуси Акар 8 марта заявлял, что Турция и Россия начинают вести совместное патрулирование сирийской провинции Идлиб.

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