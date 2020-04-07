Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 20:25

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Турция на фоне роста спроса на лимоны из-за распространения коронавируса ограничивает экспорт этих цитрусовых до конца лета.

Как сообщают турецкие СМИ, с 7 апреля поставки лимонов за рубеж возможны только с одобрения Минсельхоза страны. Такой режим сохранится до 31 августа 2020 года. Все поставки, законтрактованные до 7 апреля, не подпадают под это ограничение.

На ограничении экспорта настаивали местные производители.

Турция ежегодно экспортирует 150-200 тыс. тонн лимонов, сообщал некоторое время назад на пресс-конференции в Москве член отраслевого совета Ассоциации экспортёров Турции и председатель отраслевого совета Средиземноморского союза экспортёров фруктов и овощей Али Кавак. На этот год он прогнозировал сокращение экспорта, так как урожай лимонов был несколько ниже.

По оценкам экспертов, около 45% лимонов ввозится в РФ из Турции. Крупными поставщиками также являются Аргентина (23%) и ЮАР (13%).

Как сообщалось, продажи лимонов в РФ и цены на них резко выросли на фоне слухов об их якобы целебных свойствах при коронавирусе в сочетании с имбирем.

По данным компании "Такском", продажи лимонов в марте в РФ выросли на 37%. Средняя цена составила 102 рубля за килограмм, что на 17,64% выше, чем в марте прошлого года. 31 марта средняя цена на лимоны составила 128,66 рубля за килограмм по сравнению с 91,33 рубля за килограмм на 1 марта.

па лм им

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!