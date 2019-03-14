Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 10:24

Стамбул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара получит истребители F-35 в ноябре 2019 года, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.

"Мы ожидаем поставку F-35 в ноябре в провинцию Малатья. Необходимые подготовительные работы в Малатье завершены", - приводит агентство слова Х.Акара.

Х.Акар отметил, что пилоты и технический персонал из Турции продолжают проходить подготовку в США.

Он отметил, что, несмотря, на заявления Вашингтона о вероятном приостановлении участия Анкары в программе F-35 в связи с контрактом по покупке российской зенитно-ракетной системы С-400, Турция пока не сталкивалась с проблемами по данному вопросу.

Позиция Турции по контракту с Россией предельно ясна. "Сохраняется угроза ракетных ударов по Турции. Не буду называть страну, но скажу, что существует возможность удара по Турции с любого направления", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале марта вновь заявил о том, что Анкара завершит сделку по приобретению российских ЗРС С-400.

Со своей стороны, представитель Пентагона Чарльз Саммерс предупредил, что Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России С-400. "Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними. Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик), ни "Патриоты" (ЗРК Patriot)", - сказал он.

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