Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 10:22

Стамбул. 30 января. ИНТЕРФАКС - Турция начинает эвакуацию граждан ряда стран из Китая в связи с эпидемией нового вида коронавируса, сообщило в четверг агентство "Анадолу".

По данным агентства, для эвакуации Анкара направила в Ухань (китайская провинция Хубэй) военно-транспортный самолет.

На борту самолета находится группа врачей.

Сообщается, что эвакуировать будут граждан Турции, Азербайджана, Грузии и Албании.

По прибытии из Уханя граждане будут помещены на карантин в отделения турецких больниц.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

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