Стамбул. 30 января. ИНТЕРФАКС - Турция начинает эвакуацию граждан ряда стран из Китая в связи с эпидемией нового вида коронавируса, сообщило в четверг агентство "Анадолу".
По данным агентства, для эвакуации Анкара направила в Ухань (китайская провинция Хубэй) военно-транспортный самолет.
На борту самолета находится группа врачей.
Сообщается, что эвакуировать будут граждан Турции, Азербайджана, Грузии и Албании.
По прибытии из Уханя граждане будут помещены на карантин в отделения турецких больниц.
Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.
1ви ар