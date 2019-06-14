Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 15:07

*** Анкара утверждает: обстрел велся с подконтрольной правительству Сирии территории

Стамбул. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Анкара не принимает "отговорок" российской стороны о том, что правительство Башара Асада не прислушивается к России как к стране-гаранту по Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит в пятницу информационное агентство "Анадолу".

"Мы не можем принять подобные отговорки", - подчеркнул министр, который привлек внимание к обстрелу одного из наблюдательных пунктов вооруженных сил Турции в зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии.

Накануне стало известно, что наблюдательный пост турецких военных в провинции Идлиб подвергся минометному обстрелу. Огонь, по данным министерства обороны Турции, велся с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами. В результате легкие ранения получили три турецких военнослужащих. Инцидент произошел после того, как было объявлено, что при посредничестве России и Турции было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации.

Чавушоглу в четверг назвал обстрел турецких военных в Идлибе "преднамеренным актом агрессии", обещав, что Турция отреагирует в случае повторных атак.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что российская авиация нанесла авиаудары по позициям боевиков в Идлибе, обстрелявших наблюдательный пост турецких военных.

По данным ведомства, турецкое командование обратилось к российской стороне с просьбой о содействии в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов.

"По координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара. В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что "тесное взаимодействие российского и турецкого командований в рамках борьбы с террористическими группировками в Сирии будет продолжено".

Чавушоглу в интервью "Анадолу" в пятницу подчеркнул, что радикальные группы в Идлибе появились по вине сирийского правительства.

"Эти радикальные группы вместе с вооружением прибыли на северо-запад Сирии из Восточной Гуты, Хомса и Хамы. Сегодня Башар Асад атакует Идлиб под предлогом наличия групп, которые сам же эвакуировал на северо-запад Сирии", - отметил министр.

1ак де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!