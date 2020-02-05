Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 12:35

(повтор с уточнением во втором абзаце)

Стамбул. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Турецкое военное командование перебросило военную технику в провинцию Хатай, граничащую с сирийской провинцией Идлиб, сообщает в среду агентство "Анадолу".

По данным агентства, технику и военнослужащих в Хатай доставили на ста транспортных средствах.

Целью переброски агентство называет усиление находящихся на границе частей..

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца февраля отвести силы от турецких постов в Идлибе. Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.

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