Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 23:39

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Сенатор Крис ван Холлен считает, что Турция пересекла очередную "красную черту", приступив к испытанию радаров поставленных Россией систем ПВО С-400.

"Через две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган (Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции - ИФ) проявляет неуважение к Трампу, США и НАТО и пересекает еще одну красную черту по С-400", - написал законодатель в своем твиттере.

По его словам, существующий закон требует от президента США введения санкций.

"Помпео также должен противостоять Турции из-за ее последних нарушений "безопасной зоны" и нападений на курдов", - добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Турция начинает испытания радаров поставленных Россией систем ПВО С-400.

По информации агентства, испытания решено провести в понедельник и вторник в Анкаре. Для проверки работы радаров планируется использовать боевые самолеты ВВС Турции.

Турция купила у России четыре дивизиона ЗРC С-400, контракт оценивается в $2,5 млрд.

После покупки Анкарой российских С-400 США исключили Турцию из программы создания F-35. В Вашингтоне считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

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