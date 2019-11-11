Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 10:31

Стамбул. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция готовится к выдворению из страны 11 граждан Франции, поддерживающих террористическую организацию ИГ (запрещена в РФ - ИФ), сообщает газета "Дейли сабах" со ссылкой на МВД Турции.

"Сейчас проходит процедура по 11 иностранным боевикам французского происхождения, захваченным в Сирии", - заявил пресс-секретарь МВД Турции Исмаил Чатаклы.

Также Чатаклы сообщил, что кроме того семерых граждан Германии, также имеющих отношение к ИГ, вышлют 14 ноября.

Турция в понедельник уже выслала на родину гражданина США - члена ИГ сообщили в понедельник турецкие СМИ.

Чатаклы сообщил, что в течение суток из Турции будут высланы три иностранных террориста, отмечает агентство "Анадолу". Помимо гражданина США в понедельник власти Турции намерены выслать гражданина Дании и Германии.

На прошлой неделе власти Турции заявили, что они планируют возвращать на родину иностранных боевиков ИГ. Тогда глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Турция - "не гостиница для чьих-било членов ИГ".

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