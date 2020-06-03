Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 21:14

Стамбул. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что Россия и Турция намерены сотрудничать в проведении клинических испытаний вакцины против коронавируса.

"Чтобы проводить клинические испытания на людях, недостаточно усилий одной страны... Мы (с Россией - ИФ) договорились сотрудничать по проведению совместных клинических испытаний", - заявил в среду журналистам Коджа, которого цитирует турецкая газета "Хюрриет".

Министр добавил, что обе страны намерены обмениваться опытом в том, что касается работы над вакциной от COVID-19.

"В Турции над созданием вакцины от коронавируса работают 22 университета и учебных центра. Четыре из них уже проводят испытания на животных", - сказал глава министерства здравоохранения Турции.

По данным турецких СМИ, во вторник Коджа и его российский коллега Михаил Мурашко провели телеконференцию, в ходе которой стороны обсудили вопрос совместной работы над созданием вакцины против COVID-19 и производством лекарства.

1ка во аг

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