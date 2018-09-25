Турция поддерживает и астанинский, и женевский процессы по Сирии - Эрдоган
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*** Он призвал стороны сирийского конфликта к политическому решению
Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает в одинаковой мере и женевский, и астантинский переговорные процессы по Сирии.
"В Сирию из большинства стран мира прибывают радикально настроенные элементы. Мы поддерживаем и женевский процесс, и астанинский процесс, созданы зоны деэскалации. Мы пытаемся вновь вернуть мир в Сирию", - сказал Р.Т.Эрдоган. выступая на Генассамблее ООН.
При этом он вновь напомнил о подписании сочинского соглашения с Россией по Идлибу.
"Недавно мы подписали соглашение с Россией в Сочи, в результате предотвратили кровавое наступление режима (президента Сирии Башара Асада) на район деэскалиции в провинции Идлиб, где проживает 3,5 млн гражданских лиц. Мы не допустили повторения кровавых событий, которые прежде имели место быть в Алеппо, Хаме, Хомсе, Деръа и Восточной Гуте", - сказал турецкий президент.
Он выразил уверенность, что "тем самым Турция открыла перспективу для мира и политического решения в Сирии, прежде всего в провинции Идлиб".
"Цель наша состоит в том, чтобы очистить территорию Сирии от Манбиджа до иракской границы от террористов. Я соответственно призываю все стороны поддержать справедливое, устойчивое политическое решение в Сирии, посредством конструктивного подхода", - отметил Р.Т.Эрдоган.
При этом он призвал к "принципиальному подходу по отношению ко всем террористическим организациям".
1кю ар ав
Интерфакс