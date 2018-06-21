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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 11:54 21.06.2018 - 11:54

Стамбул. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Американские истребители-бомбардировщики F-35 будут переданы Анкаре, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Тренировочные полеты продлятся до 2020 года, а самолеты приземлятся в Турции в 2020 году", - сказал министр, которого цитирует в среду агентство "Анадолу".

Принятый сенатом США в минувший понедельник законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российский систем С-400.

В общей сложности Турция хочет получить от США 100 истребителей-бомбардировщиков нового поколения F-35.

В минувший вторник М.Чавушоглу сообщил, что передача Турции первых двух американских истребителей-бомбардировщиков F-35 будет произведена, несмотря на попытки Конгресса США помешать этому.

"Два истребителя будут переданы нам 21 июня", - сказал он в интервью турецкому телеканалу NTV.

Министр отметил, что "в Конгрессе США были попытки (заблокировать - ИФ) поставку F-35".

В свою очередь турецкая газета "Дейли Сабах" сообщила, что, компания-производитель самолетов Lockheed Martin Corporation подтвердила готовность осуществить первую поставку F-35 турецкой стороне.

Церемония по передаче первых двух самолетов Анкаре должна состояться 21 июня в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас), отмечает издание.

Ранее, 19 июня, турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что у властей Турции есть альтернативы оказавшейся под угрозой срыва поставке американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

"У Турции есть альтернативы. Такие попытки (сорвать поставку самолетов - ИФ) достойны сожаления и идут вразрез с духом стратегического партнерства", - привела его слова газета "Хюрриет".

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