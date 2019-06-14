Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 9:47

Стамбул. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Инцидент с танкерами в Оманском заливе требует тщательного расследования, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, чьи слова приводит агентство "Анадолу".

"Тщательное расследование необходимо в связи с недавней напряженностью в Оманском заливе прежде, чем она повлияет на ситуацию там", - сказал Чавушоглу.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Точной информации об атаках до сих пор нет. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям.

Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

США возложили ответственность за нападения на Иран. Иранская сторона обвинения отвергает.

Телеканал CNN сообщил, что в распоряжении США есть видео и фото, на которых видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу Kokura Courageous.

По мнению представителей Минобороны США, таким образом иранцы стремились удалить доказательства своей причастности к нападению.

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