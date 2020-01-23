Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 10:52

Анкара. 23 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию оставаться приверженной прекращению огня в зоне деэскалации Идлиб на севере Сирии.

"Беспорядочные удары сирийского режима по гражданским лицам неприемлемы. Мы ожидаем от России, как гаранта режима (перемирия - ИФ), приверженности обещаниям соблюдать прекращение огня", - цитируют в четверг турецкие СМИ Чавушоглу.

Ранее глава МИД Турции обвинил Дамаск в нарушении режима прекращения огня в Идлибе, вступившего в силу 12 января.

"Режим перемирия в Идлибской зоне деэскалации грубо игнорируется", - заявил Чавушоглу.

Действия режима Асада и его союзников привели к гибели до 1500 сирийцев, около 400 тысяч человек покинули свои дома и находятся в приграничных с Турцией районах Сирии, отметил министр.

"Если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет переселенцам пойдет на миллионы, причем все эти люди будут находиться у границы с Турцией. Подобный поток мигрантов не выдержит ни Турция, ни страны Запада. В нашей стране и так находится до 4 миллионов беженцев. Единственным выходом из ситуации является прекращение ударов по Идлибу", - сказал Чавушоглу.

1ак вв

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