Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 11:14

Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Турция принудительно отправляет сирийских беженцев в район Сирии близ границы, где Анкара намерена создать зону безопасности, сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление правозащитной организации "Международная амнистия".

"На самом деле Турция ставит под угрозу жизнь сирийских беженцев, заставляя их вернуться в зону боевых действий", - приводят СМИ выдержки из заявления организации.

Отмечается, что беженцы жаловались на то, что турецкая полиция угрожала им применением физической силы в случае, если они не подпишут документы о добровольном возвращении в Сирию.

Согласно заявлению "Международной амнистии", число принудительных возвращений беженцев в Сирию исчисляется сотнями, однако в настоящее время подтверждены только 20.

В организации подчеркнули, что, хотя Турция заслуживает признания за прием сирийских беженцев в течение многих лет, "она не может использовать эту щедрость в качестве предлога для несоблюдения международного и внутреннего права, депортируя людей в зону конфликта".

Ранее Анкара отрицала, что отправляет сирийских беженцев на родину против их воли.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.

В совместном меморандуме между РФ и Турцией, принятом 22 октября по итогам переговоров президентов двух стран в Сочи, говорилось, что Россия и Турция примут меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов (через сирийско-турецкую границу) и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

1ви аю де

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