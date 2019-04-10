Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 9:59

Стамбул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot, сообщило в среду агентство "Анадолу".

"Министр иностранных дел заявил, что, если США откажутся продавать Турции ПРО Patriot, она может приобрести вторую партию С-400 или же другие системы ПРО", - цитирует заявление министра агентство в своем микроблоге в Twitter.

Глава МИД отметил также, что Анкара найдет замену истребителям F-35. "В случае, если не получится приобрести F-35, Турция закупит похожие самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала строительства отечественных истребителей пятого поколения", - сказал М.Чавушоглу.

При этом он напомнил, что ряд стран НАТО вооружен российскими ЗРК С-300, но это не вступает в противоречие с их членством в альянсе.

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