Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 10:28

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Стамбул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot, сообщило в среду агентство "Анадолу".

"Министр иностранных дел заявил, что, если США откажутся продавать Турции ПРО Patriot, она может приобрести вторую партию С-400 или же другие системы ПРО", - цитирует заявление министра агентство в своем микроблоге в Twitter.

Глава МИД отметил также, что Анкара найдет замену истребителям F-35. "В случае если не получится приобрести F-35, Турция закупит похожие самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала строительства отечественных истребителей пятого поколения", - сказал М.Чавушоглу.

При этом он напомнил, что ряд стран НАТО вооружен российскими ЗРС С-300, но это не вступает в противоречие с их членством в альянсе.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРС С-400 могут начаться раньше запланированного срока - июля 2019 года.

Решение Анкары о приобретении С-400 вызвало волну критики и угроз со стороны Вашингтона, который пытается убедить Турцию отказаться от сделки. В противном случае США намерены ввести против нее жесткие экономические санкции.

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил на слушаниях в сенате во вторник, что Анкара поставлена об этом в известность.

Накануне группа американских сенаторов в совместной статье в газете The New York Times завила, что Р.Т.Эрдогану вскоре придется окончательно выбрать, приобретать ли российские С-400 или американские истребители-бомбардировщики F-35.

При этом авторы статьи пригрозили, что, если Р.Т.Эрдоган выберет С-400, то против Турции будут введены санкции, которые нанесут значительный ущерб турецкой экономике.

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