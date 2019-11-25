Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 9:39

Стамбул. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция начинает испытания радаров поставленных Россией систем ПВО С-400, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По информации агентства, испытания решено провести в понедельник и вторник в Анкаре. Для проверки работы радаров планируется использовать боевые самолеты ВВС Турции.

Ранее сообщалось, что подготовка турецких специалистов для эксплуатации систем С-400 будет завершена до конца года.

Турция купила у России четыре дивизиона ЗРC С-400, контракт оценивается в $2,5 млрд.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

После покупки Анкарой российских С-400 США исключили Турцию из программы создания F-35. В Вашингтоне считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

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