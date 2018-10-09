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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 13:12 09.10.2018 - 13:12

Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудник турецких правоохранительных органов проведут обыск здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста газеты "Вашингтон пост" Джамалем Хашкаджи, сообщили в МИД Турции.

"Власти Саудовской Аравии сообщили, что готовы к сотрудничеству и дали согласие на осмотр", - приводит агентство "Анадолу" слова представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.

Он пояснил, что несмотря на то, что Венская конвенция о дипломатических сношениях "предполагает неприкосновенность помещений и территории консульского представительства, с согласия главы дипломатического представительства власти принимающей страны могут провести осмотр в здании".

Представитель МИД Турции также отметил, что полицейские тщательно следят за развитием ситуации вокруг Дж.Хашкаджи с первого дня его исчезновения.

Ранее СМИ сообщали, что Дж.Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как 2 октября зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы собрать документы для заключения брака. По словам невесты и друзей журналистов, после этого Дж.Хашкаджи из здания саудовской дипмиссии не выходил.

В свою очередь в генконсульстве утверждают, что Дж.Хашкаджи на самом деле покинул здание, и Эр-Рияд не имеет отношения к его исчезновению. Между тем, в западных СМИ даже появлялась информация, что журналист был убит в генконсульстве.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Саудовской Аравии должны предоставить информацию о том, что случилось с саудовским журналистом. Он отметил, что турецкая сторона пока не получила удовлетворительной информации на этот счет от консульства. Президент подчеркнул, что "гуманитарный и политический долг" Турции - разобраться в этом деле.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в понедельник заявил, что если информация об убийстве в Турции журналиста подтвердится, то американо-саудовским отношениям грозят серьезные проблемы.

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