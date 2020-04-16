Стамбул. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна успешно продолжает борьбу с распространением нового коронавируса, делая упор на тестирование населения на наличие COVID-19, сообщает в четверг агентство "Анадолу".
"Турция преодолела барьер в 40 тыс. тестов на COVID-19 в сутки", - сообщил глава минздрав.
Он отметил, что "темпы роста случаев заражения (коронавирусом - ИФ) остаются на прогнозируемом уровне".
По официальным данным, за последние сутки в стране было выявлено 4801 новых случаев заражения COVID-19, таким образом, общее число инфицированных достигло 74 193.
В Турции за последние сутки скончались 125 инфицированных COVID-19, общее число жертв эпидемии достигло 1643.
Ранее Фахреттин Коджа указал на профилактику и на методы лечения как на сильные стороны турецкой стратегии в борьбе с инфекцией. Он призвал турецкое правительство "использовать эту силу".
1ка ар