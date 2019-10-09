Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Турция продолжает подготовку к военной операции на севере Сирии, заявил в среду турецкий министр обороны Хулуси Акар.
"Продолжается подготовка к операции, переброска (сил - ИФ). Мы вместе с командующими родами войск внимательно следим за этим процессом", - цитирует его слова агентство "Анадолу".
Агентство при этом напоминает, что боевики сирийского подразделения Рабочей партии Курдистана, поддерживаемые США, держат под своим контролем участок сирийско-турецкой границы протяженностью 480 км.
Ранее в среду агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным представителя турецких властей, что турецкое командование начало перебрасывать войска через границу на северо-восток Сирии.
Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.
1ка аю