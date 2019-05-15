Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 14:03

Стамбул. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Переговоры Анкары и Вашингтона о создании совместной с США комиссии по вопросам, связанным с приобретением С-400 Турцией, продолжаются, сообщает в среду газета "Дейли сабах" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

М.Чавушоглу отметил, что в состав рабочей группы также должны войти представители НАТО.

"Пусть решения будут принимать эксперты (по совместимости С-400 с американскими самолетами F-35 - ИФ). Мы сделали конструктивное предложение, если США доверяют своему мнению, то им следует принять предложение (о создании рабочей группы - ИФ)", - отметил турецкий дипломат.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсуждали создание рабочей группы по проблеме поставок Анкаре российских зенитных ракетных комплексов С-400.

В апреле пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что предложение Турции создать рабочую комиссию под эгидой НАТО, которая изучила бы технические вопросы покупки российских систем С-400, все еще актуально.

По словам И.Калына, турецкие эксперты заключили, что размещение С-400 не будет угрожать американским истребителям-бомбардировщикам F-35 в Турции. Анкара хочет оставаться частью программы F-35, подчеркивал он.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

В понедельник М.Чавушоглу подтвердил, что Турция не планирует откладывать покупку С-400.

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