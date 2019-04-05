Стамбул. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Турция продолжает совершать платежи за российские зенитные ракетные системы С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.
Президент Турции подтвердил, что Анкара ожидает поставок С-400 в июле 2019 года, сообщает агентство "Анадолу".
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