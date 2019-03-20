Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 16:05

Стамбул. 20 марта. ИНТЕРФАКС - США готовятся передать Турции еще два истребителя-бомбардировщика F-35, передает в среду Анатолийское агентство новостей со ссылкой на представителя Пентагона Джо Делла Ведову.

Представитель американского оборонного ведомства сказал, что сейчас на базе ВВС США "Люк" в штате Техас уже базируются два турецких F-35A.

"Завершается подготовка к отправке на базу еще двух самолетов. При этом первые два самолета планируется переправить в Турцию уже в ноябре этого года", - приводит агентство слова Дж. Делла Ведовы.

По его словам, на базе в Техасе проходят обучение турецкие пилоты. "Все идет по плану, пока нам не заявят об обратном", - подчеркнул представитель Пентагона.

На прошлой неделе глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара получит истребители F-35 в ноябре 2019 года.

Он отметил, что, несмотря на заявления Вашингтона о вероятном приостановлении участия Анкары в программе F-35 в связи с контрактом по покупке российской зенитно-ракетной системы С-400, Турция пока не сталкивалась с проблемами по данному вопросу.

1кю ар де

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