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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 17:03 18.09.2018 - 17:03

Стамбул. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция продолжит проведение военных операций в сирийском Идлибе, координируясь с Россией, приводит во вторник слова министра обороны Турции Хулуси Акара агентство "Анадолу".

"Турция продолжит операции военных в сирийском Идлибе в координации с Россией", - пишет агентство, ссылаясь на Х.Акара.

Соглашение, достигнутое между лидерами России и Турции по Идлибу, является важным достижением для обеих стран, а также для жителей региона, отметил министр.

Накануне в Сочи лидеры России и Турции на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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