Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 23:20

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия продолжит операции против курдских группировок на севере Сирии, несмотря на введение США санкций против Анкары.

"Операция продолжится, Турция не обеспокоена санкциями", - пишет газета "Дейли сабах" со ссылкой на слова Эрдогана.

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