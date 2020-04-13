Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 19:06

Стамбул. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара намерена продолжить поставлять гуманитарную помощь странам, пострадавшим от вспышки COVID-19, сообщает агентство "Анадолу".

"До сегодняшнего дня Турция отправила медицинскую помощь в 34 страны. Эта поддержка будет продолжена и в предстоящие дни", - отметил президент Турции.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что "благодаря принятым мерам Турция (входит - ИФ) в число стран, быстрее всего взявших эпидемию под контроль".

В понедельник Турция передала Украине первую партию гуманитарной помощи, состоящей из 3,5 тыс. хирургических масок и 100 халатов в связи с пандемией COVID-19, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сыбига.

Посол отметил, что "самый большой турецкий инвестор в Украину" компания Turkcell (Lifecell на Украине) пожертвовал 2 аппарата искусственной вентиляции легких больницам в Киеве и Умани и предоставил бесплатные услуги мобильной передачи данных (20 ГБ) и голосовой связи (1500 минут на все сети) примерно 15 тыс. врачам на Украине.

По состоянию на 13 апреля в Турции зафиксировано 61049 случаев заражения новым коронавирусом и 1296 летальных исходов. Почти 4 тыс. пациентов полностью вылечились.

1ка ар ки

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