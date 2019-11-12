Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 9:52

Стамбул. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Анкара совместно с Москвой и Вашингтоном продолжит честное сотрудничество по зоне безопасности на севере Сирии, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция совместно с США и Россией продолжит решительные шаги по созданию зоны безопасности в Сирии", - сказал Эрдоган.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила операцию в обмен на обещание Вашингтона убедить курдов отойти от границы на одном из участков на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.

В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

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