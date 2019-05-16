Стамбул. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Министр юстиции Турции Адбулхамит Гюль заявил об отмене запрета на посещение адвокатами Абдуллы Оджалана - курдского деятеля, основателя и лидера Рабочей партии Курдистана, передают в четверг турецкие СМИ.
"Постановление суда, которое запрещало встречи (Оджалана - ИФ) с его адвокатами, отменено, и теперь они имеют возможность встретиться с ним", - сказал министр журналистам в Анкаре.
При этом Гюль подчеркнул, что встречи курдского деятеля с адвокатами могут быть ограничены по причинам, связанным с обеспечением безопасности.
Абдулла Оджалан был арестован в 1999 году в Кении представителями турецких спецслужб. С тех пор он отбывает пожизненное заключение.
1тэ ар