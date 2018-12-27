Турция рассчитывает на продление освобождения от санкций США против Ирана на нефтяном рынке

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 10:12

Анкара. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство Турции ожидает продления предоставленного властями США освобождения от американских санкций в отношении импорта нефти из Ирана, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан в интервью телеканалу NTV в Анкаре в четверг.

"Мы ожидаем, что исключение из санкций для Турции будет продлено", - сказала она.

Также Р.Пекджан рассчитывает, что США вскоре отменят дополнительные пошлины на некоторые турецкие товары. "Мы получаем позитивные сигналы в ходе переговоров", - отметила министр.

В начале ноября США на 180 дней исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань из числа стран, на которые будут распространяться санкции, если они продолжат импорт нефти из Ирана. Главным условием Вашингтона является сокращение объемов закупок. Соблюдение этого условия будет проверено ближе к концу шестимесячного периода.

Турция получила освобождение на закупку у Ирана 3 млн тонн нефти в год, или около 60 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg. До вступления санкций в силу она импортировала около 230 тыс. б/с иранской нефти (11,5 млн тонн в год). В первой половине 2018 года иранская нефть составляла половину закупок Турции у стран Персидского залива.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что санкции США против Ирана негативно влияют на регион, подрывая его безопасность и стабильность. На совместной пресс-конференции с президентом Ирана Хасаном Рухани он пообещал, что Анкара и Тегеран будут совместно работать над снижением последствий санкций для двусторонней торговли.

Служба финансово-экономической информации

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