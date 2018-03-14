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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 7:38 14.03.2018 - 07:38

(повтор с уточнением даты в выходных данных)

Стамбул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Анкара рассчитывает на углубление партнерства с Вашингтоном, заявил в среду глава правительства Турции Бинали Йылдырым, комментируя увольнение госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Надеемся, что турецко-американское партнерство будет лишь углубляться", - сказал он на пресс-конференции.

Б.Йылдырым отметил, что "сотрудничество Турции и США глубоко и масштабно, и позиция отдельных лиц не может ее изменить".

"Вне зависимости от того, кто занимает пост госсекретаря США, Анкара занимает четкую и неизменную позиции в отношении Вашингтона", - подчеркнул Б.Йылдырым глава турецкого правительства.

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