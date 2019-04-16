Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 20:39

Стамбул. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын во вторник заявил, что в Анкаре рассчитывают на гарантии Вашингтона, что Турция не попадает под американские санкции из-за закупок нефти у Ирана или вооружений у России, сообщает Associated Press.

При этом, по его словам, власти Турции не уверены, что эти гарантии им предоставят, однако Анкара предоставила достаточно доводов, чтобы ее просьба была удовлетворена.

В следующем месяце истекает отведенный американскими властями Турции срок, в рамках которого Вашингтон не будет применять санкции против Анкары за нефтяные сделки с Ираном. Турецкие власти рассчитывают на продление этого срока.

Также Вашингтон неоднократно выражал недовольство сделкой между Анкарой и Москвой о поставках в Турцию систем ПРО С-400. В США действует закон, предполагающий введение санкций в отношении тех, кто заключает с Россией "значительные" оборонные контракты. При этом, в Анкаре ранее подчеркивали, что сделка по С-400 была согласована до вступления в силу в США закона, позволяющего накладывать санкции на подобные транзакции.

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