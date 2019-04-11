Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 21:40

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон в четверг пригрозил, что Анкара может не получить американские системы ПРО Patriot, если будут осуществлены поставки в Турцию российских систем С-400.

"В случае поставки С-400 есть риск, что Турция не получит Patriot", - сказал представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

Говоря о других возможных последствиях покупки Турцией С-400 у России, он отметил, что санкции CAATSA могут коснуться любых компаний, участвующих в этой сделке.

"Существует риск, что в случае санкций CAATSА, они могут затронуть любую структуру, участвующую в столь существенной сделке" - отметил Р.Палладино.

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