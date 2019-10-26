Стамбул. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Турция не считает, что предложение министра обороны Германии о создании зоны безопасности в Сирии реалистично, сообщает в субботу газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Турция не считает реалистичным предложение Германии по международной зоне безопасности в Сирии", - приводит агентство слова Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в Анкаре.
Ранее в интервью "Немецкой волне" министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности под международным контролем с участием Турции и России. Затем генсек ООН Йенс Столтенберг заявил журналистам о том, что обсуждал с Крамп-Карренбауэр ее инициативу по северу Сирии.
Между тем Маас признал, что идея Крамп-Карренбауэр вызвала раздражение у международных партнеров ФРГ.
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