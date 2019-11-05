Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 1:32

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - В Сирии была задержана Расмия Авад - старшая сестра уничтоженного ранее лидера запрещенной в РФ террористической группировки ИГ Абу Бара аль-Багдади, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на незваного турецкого чиновника.

Авад, 65 лет, подозревается в связях с экстремистской группировкой. Она была захвачена в понедельник вечером во время рейда в контейнере трейлера, в котором жила со своей семьей недалеко от города Азаз в сирийской провинции Алеппо. Этот район является частью региона, контролируемого Турцией.

Источник сообщил, что вместе с Авад были задержаны ее муж, невестка и пятеро детей. Все совершеннолетние члены семьи были допрошены. По его словам, задержание сестры Багдади является "золотой жилой", которую может использовать разведка.

"Такие вещи - золотая жила для разведки. То, что она знает об ИГ, может значительно расширить наше представление о группировке и помочь нам поймать больше плохих парней", - сказал чиновник.

Сам Багдади был, по утверждению президента США Дональда Трампа, уничтожен в октябре текущего года в результате операции американского спецназа.

1гк тг

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