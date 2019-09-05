Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 16:26

Стамбул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Анкара откроет сирийским беженцам проход в Европу в случае, если Турция не получит международной поддержки в решении проблемы с их размещением, сообщил журналистам в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы будем вынуждены это сделать (открыть мигрантам путь в Европу), чтобы добиться международной поддержки", - заявил Эрдоган в своей речи в Анкаре.

Он подчеркнул, что Турция не собирается "нести это бремя (проблему размещения мигрантов - ИФ) самостоятельно".

Ранее в четверг сообщалось, что Анкара планирует создать на сирийской территории вдоль участка длиной 450 км своей южной границы "зону безопасности" для размещения не менее миллиона беженцев.

Таким образом, по словам Эрдогана, Турция "сможет предоставить им (сирийцам - ИФ) гуманные условия проживания".

Сообщается, что Анкара уже выслала 350 тыс. сирийцев в регионы северной Сирии.

В Турции в настоящее время проживают 3,6 млн беженцев.

В марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение по урегулированию миграционного кризиса. ЕС и Турция договорились о том, что новые нелегальные мигранты, прибывающие из Турции на греческие острова, будут возвращены обратно, а в ЕС из Турции будут переселять только военных беженцев. Это соглашение также ускорит предоставление финансовой помощи Турции в размере нескольких миллиардов долларов для разрешения миграционного кризиса.

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