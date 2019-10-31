Стамбул. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Анкара ведет переговоры с Москвой о передаче 18 сирийских военных, захваченных ранее в плен турецкой стороной, сообщает в четверг газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Турция захватила сирийских военных во время патрулирования в районе поселения Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, отмечают СМИ.
О захвате военных в плен стало известно 29 октября. Тогда же Минобороны Турции сообщило, что координирует этот вопрос с российской стороной.
Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе в РФ.
22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Эрдогана по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.
Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.
Накануне поступили сообщения о том, что курдские ополченцы завершили отвод своих формирований от границы с Турцией на 30 км. Освободившиеся районы в соответствии с меморандумом занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.
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