Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 13:45

Стамбул. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Анкара ведет переговоры с Москвой о передаче 18 сирийских военных, захваченных ранее в плен турецкой стороной, сообщает в четверг газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Турция захватила сирийских военных во время патрулирования в районе поселения Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, отмечают СМИ.

О захвате военных в плен стало известно 29 октября. Тогда же Минобороны Турции сообщило, что координирует этот вопрос с российской стороной.

Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе в РФ.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Эрдогана по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

Накануне поступили сообщения о том, что курдские ополченцы завершили отвод своих формирований от границы с Турцией на 30 км. Освободившиеся районы в соответствии с меморандумом занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

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