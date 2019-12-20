Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 10:56

Стамбул. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция с ноября экстрадировала 110 боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

Как отмечает агентство, на сегодняшний день из Турции депортированы 21 граждан Германии, 13 французов, пять британцев, два бельгийца, два нидерландца, двое граждан Марокко, двое жителей автономного края Косово и Метохия, а также по одному гражданину США, Греции, Ирландии и Австралии.

Сообщается, что процесс депортации продолжится в ближайшие дни.

По данным "Анадолу", в пунктах содержания остались еще 849 боевиков из числа иностранных граждан.

В МВД Турции в свою очередь отмечали, что до начала экстрадиции в Турции содержались под стражей около 1,2 тыс. боевиков ИГИЛ из 40 стран, в том числе и из России.

Ранее сообщалось, что 11 ноября Турция начала экстрадицию задержанных террористов ИГ в страны их происхождения.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу тогда заявлял, что "Турция придерживается четкой позиции по данному вопросу (по вопросу возврата боевиков - ИФ)" и не собирается идти на уступки, так как "государства обязаны принимать выходцев из числа террористов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ)".

1ви ар

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