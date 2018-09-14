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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 18:25 14.09.2018 - 18:25

Стамбул. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители Турции, России, ФРГ и Франции в пятницу на встрече в Стамбуле согласились с тем, что ситуация в сирийской провинции Идлиб требует политического решения, сообщает издание "Сабах" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

"Все стороны согласились на необходимость политического решения в Идлибе, заявил вечером в пятницу пресс-секретарь президента Ибрагим Калын", - пишет издание.

При этом И.Калын напомнил о встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина в понедельник в Сочи, где стороны обсудят ситуацию в Сирии.

"Визит Эрдогана в Сочи имеет особую важность", - приводит "Сабах" слова И.Калына.

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