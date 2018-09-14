Турция, Россия, ФРГ и Франция на встрече по Сирии договорились о необходимости найти политическое решение по Идлибу - СМИ
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Стамбул. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители Турции, России, ФРГ и Франции в пятницу на встрече в Стамбуле согласились с тем, что ситуация в сирийской провинции Идлиб требует политического решения, сообщает издание "Сабах" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.
"Все стороны согласились на необходимость политического решения в Идлибе, заявил вечером в пятницу пресс-секретарь президента Ибрагим Калын", - пишет издание.
При этом И.Калын напомнил о встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина в понедельник в Сочи, где стороны обсудят ситуацию в Сирии.
"Визит Эрдогана в Сочи имеет особую важность", - приводит "Сабах" слова И.Калына.
"Сабах" напоминает, что ранее в пятницу представители России, Турции, Франции и ФРГ проводили в Стамбуле подготовительную встречу к четырехстороннему саммиту по Сирии.
Россию представлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, Турцию - И.Калын, ФРГ - советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Ян Хекер, а Францию - советник французского президента Филипп Этьен.
Ожидалось, что в ходе встречи представители четырех стран должны были определить дату предстоящего четырехстороннего саммита.
1кю аю де
Интерфакс