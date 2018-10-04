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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 15:09 04.10.2018 - 15:09

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Аааманн сообщил, что на октябрьском саммите ЕС 17-18 октября будет рассмотрен вопрос о кибербезопасности в связи с попыткой кибератаки против ОЗХО в Гааге.

"Председатель Европейского совета Туск ставит вопрос о кибербезопасности в октябрьскую повестку дня саммита ЕС", - написал он в четверг в своем "Твиттере", сопроводив сообщение ссылкой на совместное заявление Д.Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и главы дипломатии ЕС о попытке взлома данных ОЗХО.

1ов ав

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