Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 9:42

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск к пятницу выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в новозеландском городе Крайстчерч.

"Приходят ужасающие новости из Новой Зеландии... Мы в Европе сопереживаем жертвам теракта и их семьям", - написал Д.Туск в Twitter.

"Жестокое нападение в Крайстчерче не снизит уровень толерантности и терпимости, которыми славится Новая Зеландия. Премьер-министр Джасинда Ардерн может рассчитывать на нашу солидарность", - добавил он.

Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны.

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