Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 18:48

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Брюссель. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг призвал не затягивать с решением вопроса о назначении глав институтов ЕС, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование Евросоюза после выборов в Европарламент.

"Я вам объявляю, что сразу после выборов в Европейский парламент я организую 28 мая совещание, на которое будут приглашены 28 руководителей, чтобы запустить процесс назначения", - сказал Д.Туск в четверг на пресс-конференции в румынском городе Сибиу после завершения неформального саммита Евросоюза, посвященного стратегической программе ЕС на 2019-2024 годы.

Он отметил, что в его намерения входит провести назначения руководителей институтов ЕС возможно наиболее эффективным образом.

"Естественно, что нам нужно думать о том, чтобы досконально соблюдать нормы, предусмотренные договором (о Евросоюзе - ИФ), нужно также соблюдать географическое равновесие (происхождения кандидатов - ИФ), а также и демографию, чтобы большие страны, малые страны были представлены на самых высоких уровнях", - объяснил глава Евросовета.

Д.Туск подчеркнул при этом необходимость соблюдать на руководящих постах в ЕС равновесие политических сил и гендерное равновесие.

По его словам, было бы желательно решить этот вопрос консенсусом. "Наша цель очень проста: нам нужны институты, которые функционируют, и которые эффективны. И это причина, по которой нужно действовать быстро и назначать новых руководителей ЕС уже в июне", - заявил председатель Европейского совета.

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