Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского Совета Дональд Туск в пятницу заявил, что положительно относится к прошедшим накануне переговорам по Brexit и двум возможным сценариям выхода Британии из ЕС.
"Я очень рад тому, как проходит развитие (процесса Brexit - ИФ)", - сказал Д.Туск, выступая на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.
"Как я сказал вчера, это означает, что все возможно (все варианты - ИФ) до 12 апреля ", - подчеркнул он.
По его словам, Brexit находится в руках Великобритании, так как все ключевые решения теперь должны принять правительство и парламент этой страны.
Ранее Д.Туск изложил возможные сценарии выхода Британии из Евросоюза. По первому сценарию, если соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет даст свое согласие на продление до 22 мая.
Второй сценарий предусматривает, что если соглашение о выходе не будет одобрено на следующей неделе Палатой общин, тогда Европейский совет согласится на продление до 12 апреля.
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