Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 17:51

*** Председатель Евросовета также пообщался с Порошенко

Брюссель. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил о своих телефонных разговорах во вторник с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и с действующим президентом Петром Порошенко.

"Во-первых, хороший телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в неизменной поддержке ЕС Украины. Ожидаем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - написал Д.Туск в "Твиттере".

Он также отметил телефонный разговор с П.Порошенко "после пяти лет хорошего сотрудничества".

"Конкурсные, свободные и справедливые президентские выборы с мирной передачей власти - лучшее доказательство прогресса и демократии на Украине", - подчеркнул глава Европейского совета.

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