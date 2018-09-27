Туск заявил о поддержке ЕС усилий по реформированию ООН
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Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Мировые лидеры должны вооружить ООН необходимыми средствами для успешного выполнения ее задач, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Необходимо больше единства и коллективных действий в борьбе с конфликтами, нищетой и голодом, терроризмом и массовым перемещением людей, которые мы видим в Венесуэле, Сирии, Мьянме и во многих других местах", - сказал Д.Туск, выступая в четверг на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"С этой целью, - отметил глава Евросовета, - Европейский союз твердо поддерживает нынешние усилия по реформированию ООН. Эти реформы крайне необходимы и запоздали".
Он подчеркнул, что актуальность реформ очевидна, и их осуществление имеет большое значение.
Речь Д.Туска транслировала телеслужба Евросоюза.
1ов ав
Интерфакс