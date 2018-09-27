Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 19:49 27.09.2018 - 19:49

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Мировые лидеры должны вооружить ООН необходимыми средствами для успешного выполнения ее задач, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Необходимо больше единства и коллективных действий в борьбе с конфликтами, нищетой и голодом, терроризмом и массовым перемещением людей, которые мы видим в Венесуэле, Сирии, Мьянме и во многих других местах", - сказал Д.Туск, выступая в четверг на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"С этой целью, - отметил глава Евросовета, - Европейский союз твердо поддерживает нынешние усилия по реформированию ООН. Эти реформы крайне необходимы и запоздали".

Он подчеркнул, что актуальность реформ очевидна, и их осуществление имеет большое значение.

Речь Д.Туска транслировала телеслужба Евросоюза.

1ов ав

Neuer Inhalt Horizontal Line