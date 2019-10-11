Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 13:28

*** Барнье и Баркли провели "конструктивную встречу" по Brexit

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что неделю назад поставил премьер-министру Британии Борису Джонсону жесткие сроки по новым предложениям по Brexit, сообщает в пятницу издание The Guardian.

"(Я сказал тогда - ИФ), что если не будет таких предложений по Brexit к сегодняшнему дню (к пятнице - ИФ), то я публично объявлю, что больше нет шансов - по объективным причинам - заключить сделку для скорого саммита ЕС", - цитирует газета Туска.

В то же время Туск отметил, что прошедшая накануне встреча британского премьера Бориса Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром принесла плоды.

"Я получил обнадеживающие сигналы от (премьера Ирландии - ИФ) в отношении того, что сделка возможна", - сказал Туск.

В свою очередь координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что "Brexit это как взбираться на гору: нам нужны бдительность, решимость и спокойствие".

Он отметил, что состоявшаяся в пятницу встреча с министром Великобритании по Brexit Стивеном Баркли была "конструктивной".

Ранее в пятницу сообщалось, что Баркли и Барнье встретились за завтраком в Брюсселе, чтобы обсудить перспективы возможного соглашения по Brexit.

Накануне Джонсон и Варадкар в совместном заявлении по итогам переговоров отметили, что "продолжают верить в то, что соглашение - в интересах всех".

"Они согласны с тем, что существует путь для (достижения - ИФ) возможного соглашения", - отмечается в документе.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.

1ви аю

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