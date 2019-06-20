Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 16:18

Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск подчеркнул в Twitter свой осторожный подход в отношении кандидатур будущих руководителей институтов Евросоюза.

"Последний раунд консультаций о назначениях перед началом Европейского совета. Вчера я был осторожно оптимистичен. Сегодня я более осторожен, чем оптимистичен", - написал Туск в четверг перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета в своем приглашении на саммит главам государств и правительств стран ЕС выразил надежду, что уже в четверг на саммите Евросоюза удастся выдвинуть кандидатов на ключевые посты в Евросоюзе.

"После европейских выборов мы договорились, что мы попытаемся назначить новых лидеров институтов ЕС в июне... Я сохраняю осторожный оптимизм, так как те, с кем я общался, выражали намерение принять решение быстро. Я надеюсь, что мы сможем сделать это в четверг", - заявил Туск.

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