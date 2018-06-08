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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 16:27 08.06.2018 - 16:27

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Евросовета Дональд Туск высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате. "Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции на саммите G7. (последует) 1ар ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс