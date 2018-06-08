Туск за сохранение формата G7, называет число "счастливым"
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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Евросовета Дональд Туск высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате.
"Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции на саммите G7.
(последует)
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Интерфакс