Туск за сохранение формата G7, называет число "счастливым"
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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Евросовета Дональд Туск высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате.
"Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции на саммите G7, отвечая на просьбу прокомментировать недавние высказывания президента США Дональда Трампа.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8.
С таким заявлением он выступил перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.
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Интерфакс