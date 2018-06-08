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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 16:34 08.06.2018 - 16:34

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Евросовета Дональд Туск высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате.

"Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции на саммите G7, отвечая на просьбу прокомментировать недавние высказывания президента США Дональда Трампа.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8.

С таким заявлением он выступил перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

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